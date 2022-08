Partner content

Interactieve tv: alle voordelen op een rijtje

Steeds meer mensen maken gebruik van interactieve tv. Providers bieden steeds luxere pakketten aan en inmiddels maakt het merendeel van de Nederlandse gezinnen hier dankbaar gebruik van. Maar wat is interactieve tv eigenlijk? Wat heb je hiervoor nodig? En welke voordelen levert dit precies op?

Bij interactieve tv wordt er een innovatieve techniek gebruikt waardoor er veel meer contact mogelijk is tussen televisiekijkend Nederland en de televisiemakers. Het gebruikersgemak van de televisie neemt enkel toe. Men ziet met slechts één druk op de knop precies wat ze willen en op welk moment ze dit willen. Dat levert veel voordelen op.

Dit heb je nodig voor interactieve tv

Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar gelukkig heb je niet veel nodig om hier gebruik van te maken. Het belangrijkste is toch wel een wifi verbinding. Zonder wifi is het onmogelijk om van interactieve televisie gebruik te maken. Gelukkig beschikken vrijwel alle huishoudens tegenwoordig wel over een eigen wifi verbinding.

Naast een wifi verbinding moet er ook een ontvanger zijn. Bij sommige nieuwe televisies zit deze digitale ontvanger al in de tv verwerkt. Als dit niet het geval is, dan kan je ook een losse ontvanger krijgen van de provider. Je hoeft dus niet over de nieuwste televisie te beschikken om interactieve tv te kunnen ontvangen.

Houd er wel rekening mee dat een snelle internetverbinding prettig kan zijn. Het laatste wat je wil is dat er constant storingen zijn door een zwakke internetverbinding. Het is mogelijk om je internet bloot te stellen aan een zogenaamde speedtest. Hierbij wordt gekeken of deze snel genoeg is om ook interactieve tv op te kunnen ontvangen. Zo voorkom je ongemakken in de toekomst.

Maar waarom zou je kiezen voor interactieve tv? We zetten de voordelen hieronder op een rijtje.

Veel meer zenders

Je kan tegenwoordig al niet meer echt spreken van een gebrek aan televisiezenders. Het aanbod is al enorm groot en lijkt alleen maar groter te worden. Bij een gewoon televisiepakket kan je dus al genoeg ontvangen. Maar wat als je ook graag toegang krijgt tot een aantal premium zenders? Dan is interactieve tv precies wat je nodig hebt. Sluit je een dergelijk pakket af, dan krijg je ook direct toegang tot extra zenders. Zo geniet je van nog meer televisieplezier en is er voor ieder wel wat wils te vinden.

Meer gebruiksgemak

Een van de grootste voordelen van interactieve tv is toch wel het enorme gebruiksgemak. Ben je bijvoorbeeld net jouw favoriete serie aan het kijken en staat plotseling je kind beneden de trap? Dan wil je natuurlijk niets missen. Gelukkig ben je met interactieve tv in staat om de televisie eenvoudig te pauzeren. Zo kan jij nog even iets anders doen totdat je weer in staat bent om op de bank plaats te nemen. Op dat moment kun je weer gewoon verder gaan waar je gebleven was. Zo mis je dus nooit meer iets.