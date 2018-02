Geluksvogels wonen in postcodegebied 1131 en 1135

Inwoners Volendam en Edam winnen de Postcode IJsprijs

Twee wijken in Volendam en Edam winnen ijs. De IJsprijs van de Postcode Loterij is in de januaritrekking namelijk op postcodegebied 1131 in Volendam en in postcodegebied 1135 in Edam gevallen. Vanaf eind volgende week kunnen de in totaal 3.882 winnaars hun prijs ophalen.

Inwoners van Volendam en Edam die in de januaritrekking meespeelden met de Postcode Loterij, kunnen per lot kiezen voor een van de vier nieuwe smaken Ben & Jerry's ijs: Bob Marley's One Love, Salted Caramel Brownie, Home Sweet Honeycomb en Cookie Dough 'Wich Multipack. De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun prijs kunnen ophalen. Voor de winnaars uit Volendam kan dit van zaterdag 10 maart t/m zondag 25 maart 2018 bij Vomar Voordeelmarkt, Wieringenlaan 1 in Volendam. De winnaars uit Edam kunnen gedurende deze periode terecht bij Tuincentrum 't Lokkemientje, Lokkemientjeweg 1 in Edam.

Postcode Loterij - De samenleving wint altijd

Bij de Postcode Loterij maken deelnemers maandelijks kans op honderdduizenden prijzen. Tegelijkertijd steunen deelnemers met de helft van hun lotprijs jaarlijks 103 goededoelenorganisaties. Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers is er afgelopen jaar ruim 357 miljoen euro aan mens en natuur geschonken. Dit zijn onder meer: UNICEF, Natuurmonumenten, Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, Humanitas en Stichting DOEN.

Het sociale gezicht van Ben & Jerry's

Ook bij Ben & Jerry's staat sociale impact centraal. Naast het maken van ijs op een zo duurzaam mogelijke manier, ontwikkelt het bedrijf initiatieven tegen de opwarming van de aarde en maakt het zich hard voor een wereld met meer sociale rechtvaardigheid.