Jaarvergadering en Lezing van 't Nut

Donderdagavond om 19.30 uur ging in kerkgebouw De Swaen aan de Voorhaven te Edam de Jaarvergadering van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, departement Edam, van start. Zo’n vijftig leden van ’t Nut waren present. Voorzitter Joop Asselbergs kon mededelen dat ’t Nut een bloeiende vereniging is met boven de 300 leden. Het was voor de derde keer dat Martijn Akkerman een lezing hield voor ’t Nut Edam.

Ook is hij met het programma “Tussen Kunst en Kitsch” twee keer voor de opnames in Hotel Spaander geweest. Dit keer hield Martijn Akkerman een inspirerende lezing over “High Society”, waarbij op het scherm mooie sieraden en kunstschatten geprojecteerd werden. Tijdens de lezing zat de kerk gevuld met ruim 100 ’t Nut-leden.