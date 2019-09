Jan en Mien Bak zeventig jaar getrouwd

Dinsdagmiddag bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het platina echtpaar Jan en Mien Bak, dat woont op het Groot Westerbuiten 9. De burgemeester had een felicitatiebrief bij zich van Koning Willem Alexander en een mooi bloemstuk.

Ook namens de Provincie Noord-Holland was een felicitatiebrief gestuurd. Jan Bak (94) en Mien Bronsvoort (92) zijn op 25 augustus 1949 in het huwelijk getreden. Het jubilerende paar is nog bijzonder kwiek van lijf en leden, goed bij de pinken en blij en dankbaar dat ze de platina mijlpaal in hun huwelijk hebben bereikt.

Ze wonen, ondanks hun hoge leeftijd, nog op hun eigen en kunnen zich nog goed samen redden. Jan en Mien Bak kregen vier kinderen (1 dochter en 3 zoons), hebben 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.