Joop en Tiny Breedveld 65 jaar getrouwd

Afgelopen zaterdag vierden Joop Breedveld (85) en Tiny Breedveld-Doedse (84) hun 65-jarig huwelijk. Het is uitzonderlijk om zo lang, gelukkig en wel getrouwd te zijn. Het jubilerende paar woont sinds 5 jaar met veel plezier in Volendam, aan de Julianaweg 156B. Daarvoor hebben ze eerst in Zuiderwoude en 50 jaar in Broek in Waterland gewoond. Vanwege het 65-jarig huwelijk kwam het fanfarecorps “Wilhelmina” zaterdag een muzikale aubade verzorgen in de recreatieruimte aan de Kielstraat 17 van de appartementenflat. Dit werd zo een eerste gezellig samenzijn.