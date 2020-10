Kees en Jannig voelen zich bevoorrecht…

Liefde is…

,,Als we op vakantie nog wel eens in zo’n kathedraal komen, steek ik altijd een kaarsje op, met als wens dat het zo mag blijven”, begint Jannig ‘Skien’. ,,Al onze vrienden, de werkploeg van mijn man Kees, de kaartploeg, de buurman, mijn enige broer en mijn schoonzoon Kees, ze zijn er allemaal niet meer en wij zijn er nog steeds. We beseffen dat we bevoorrecht zijn. Natuurlijk hebben we zoals iedereen onze ups en downs, maar we hebben het goed en hebben het na 52 jaar huwelijk nog steeds heel leuk samen.”

Door Jan Koning





Een huwelijk dat op z’n zachtst gezegd bijzonder begint. Jannig: ,,Mijn moeder werd weduwe toen ik drie was en mijn broer negen maanden. Mijn vader overleed aan zijn nieren. Dat kon destijdsnog gebeuren. Mijn moeder wilde niet met een man met een botter en zes kinderen. Daar had ze geen zin in, dus is ze heel lang alleen geweest. Tot ze – wij waren inmiddels volwassen – een vertegenwoordiger uit Alkmaar tegenkwam. Daar trouwde ze mee en omdat hij in Alkmaar wilde wonen, ging mijn moeder met hem mee. Mijn broer en ik wilde in Volendam wonen, maar mochten pas in het huis blijven als Kees en ik zouden trouwen.” Kees Smit is in dit geval Kees Vais. ,,Dus trouwden we tien dagen na mijn schoonmoeder. Ik wilde namelijk niet met mijn schoonmoeder samen op het altaar staan. We kregen er ook gelijk een kind van achttien bij, want mijn zwager trok direct bij ons in.”

Gods geschenk

Omdat Jannig’s moeder niet kan wennen in Alkmaar keert ze terug naar Volendam en trekt haar broer in bij moeders en kopen Jannig en Kees een eigen huis. ,,Voor ons trouwen hielden we net als nu uiteraard anderhalve meter afstand”, gaat Jannig lachend verder. ,,Vier jaar na ons trouwen kregen we Berry.” Berry Smit, zogezegd. De oud-voetballer van FC Volendam en huidige trainer van IJsselmeervogels. ,,Kees had een man in huis en vond het wel prima zo. Ik wilde graag nog een paar kinderen en dat heb ik toch mooi voor elkaar gekregen.”

Jannig en Kees krijgen na Berry nog drie schatten van meiden, te weten Simone, Annemarie en Wilma. ,,Ber zegt altijd dat we na hem hadden moeten stoppen, maar hij is stapelgek op die meiden. Ze hebben het niet altijd makkelijk gehad, brachten een hoop zorgen met zich mee, maar aan de andere kant is het ook ontzettend gezellig met ze. We vormen een leuk gezin samen. Zeker met onze acht kleinkinderen, want die zijn echt een Gods geschenk. Ze komen elke dinsdag met z’n allen hier eten. Alleen de kleinkinderen. De ouders mogen zich er niet mee bemoeien, dus hebben ze nu zelfs een eigen groepsapp aangemaakt. De ‘oma en kinderen-app’. Ze hebben tegenwoordig ook overal verstand van.”

Kees heeft altijd gewerkt in de bouw. Eerst als timmerman en later als opperman. Jannig begint in de thuiszorg en is de laatste dertig jaar hét gezicht bij TV Dijkzicht. Jannig: ,,Toen Petra me vroeg, zei ik eerst nog ‘ik ga niet meer switchen. Ik stop op m’n vijftigste toch met werken.’ Nu loop ik er nog en ik geniet er nog steeds van.”

Kees: ,,Omdat we allebei altijd hard hebben gewerkt, hebben we het ook goed gehad. We zijn eerst jarenlang met de kinderen op vakantie geweest en nadat die eenmaal de deur uit waren, zijn we samen gegaan. Ieder jaar naar een ander land en zo hebben we bijna alle landen van Europa gezien. Schotland, Ierland, Kroatië, Engeland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal en ga zo maar door. Met een touringbus door het land heen. Echt een belevenis.” Jannig: ,,Telkens als we terugkomen van vakantie zeggen we altijd ‘het was zo mooi, zo mooi hebben we het nog nooit gehad.’ Waarop onze dochter Annemarie dan altijd zegt: ‘Dat zeg je ieder jaar.’ Dat zegt denk ik alles.” Behalve de vakanties samen gaan Jannig & Kees de laatste tien jaar al met zes van de ‘Joppekop-vrienden’ en hun vrouw een midweek uit fietsen in Nederland. Kees: ,,Met een scala aan vis mee, haha. Daarnaast gaan we met hele gezin Smit dit jaar al voor de zeventiende keer een weekendje weg samen. Met het hele spul in een huis. Ook dan kiezen we ieder jaar een andere locatie. Vorig jaar was het Texel en dit jaar wordt het Vaals. Als de coronamaatregelen het toelaten, in ieder geval.”

Naast de dingen die ze samen doen, hebben ze ook nog eigen hobby’s. ,,Kees is van het puzzelen en lezen en ik ben meer van het fladderen”, gaat Jannig verder. ,,Er moet toch iemand op het huis passen, haha! Kees is lekker rustig. Dat is ook de reden waarom we nooit ruzie hebben. Hij praat namelijk niet terug. Als ik tekeer ga, denkt hij bij zichzelf ‘dat zakt wel weer af’ en hij heeft altijd gelijk ook.” Kees: ,,Ze is één keer echt boos geweest. Dat was toen ik mijn enkel brak een week voor ons trouwen. Dat is alweer 52 jaar geleden. Kun je nagaan.”