Kermis Edam trok zaterdag veel publiek

Zaterdag werd de Edamse kermis druk bezocht. ‘s Middags om 14.00 uur ging het ringsteken van start op de Eilandsgracht en dit gebeuren trok veel belangstellenden aan met 75 deelnemers. Na de prijsuitreiking was er een live optreden op het Burghwall-terras.

Zaterdagmiddag waren er veel bezoekers van buiten, die een kijkje kwamen nemen. De kermismensen deden goede zaken. Het was druk bij de kramen en de attracties waren steeds gevuld. ’s Avonds was het ook erg druk. Niet alleen op de kermis zelf, ook in de horecazaken. Bij de Prinsenbar was er bijna geen doorkomen aan en het Damhotel zat bomvol tijdens het optreden van Trammeland, die voor de laatste keer het kermispubliek vermaakte in Edam.