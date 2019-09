Kermis Edam weer een geslaagd volksfeest

De Edamse kermis zit er weer op. Vier dagen lang is uitbundig kermis gevierd, zonder dat er een wanklank te horen was. Wat het weer betreft mochten de kermisgangers niet klagen. Er was elke dag een zonnetje aan de hemel met een lekker temperatuurtje.

Alleen zaterdag- en zondagavond waren er enkele buien, maar dat mocht de feestpret niet drukken. De kermis zelf werd goed bezocht, met name op zaterdagavond en zondag was er veel publiek op het kermisterrein.

In de horecagelegenheden was het gezellig vertoeven en traden vele artiesten en bandjes op. Zondagavond om 22.00 uur begon het te plenzen van de regen en was het kermisfeest eigenlijk ook meteen afgelopen.