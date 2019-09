Kermisringsteken zorgde voor sportief en gezellig vermaak

Op de Eilandsgracht vond zaterdagmiddag van de Edamse kermis traditioneel weer het ringsteken plaats. Bij De Burghwall was het inschrijfpodium geplaatst en vanaf het terras klonken uit de speakers gezellige kermisnummers.

De organisatie van het Ringsteken was voor de eerste keer in handen van ‘De Vrienden van De Burghwall’, die dit stokje heeft overgenomen van Club 48. Het was prachtig zomers weer en er was veel animo voor want 72 sportievelingen schreven zich voor dit kermisgebeuren in.

Om 14.00 uur ging het ringsteken van start met eerst een proefronde. Als er twee keer mis gestoken was, viel men af. Na elke ronde werd de ruimte om door de ring te steken steeds kleiner, totdat er uiteindelijk een winnaar overbleef.