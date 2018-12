Kerst Special van De Trimaran in de Grote Kerk Edam

Donderdagmorgen om 9.00 uur was de Grote Kerk in Edam gevuld met maar liefst 350 leerlingen van basisschool De Trimaran. Hier vond de Kerst Special plaats met verschillende activiteiten. Als eerste werd door leerlingen van de school het Kerstspel opgevoerd, waarbij tevens een mooie dans te zien was van de engelen. Hierna werden de kinderen toegesproken door dominee Mirjam Koole en Het Licht van Kerstmis werd in het woordje uitgesproken.