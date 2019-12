Kerstboom bij het Edamse stadhuis

Op het Damplein bij het stadhuis werd toch wel de kerstboom gemist. In het verleden stond midden op het plein altijd een joekel van een kerstboom.

Of we keken er langs of de boom is iets kleiner geworden, maar toen we er na het Kerstoptreden van de Stembent Edam en het Mannenkoor Excelsior op de Voorhaven dinsdagavond langs fietsten, viel de kerstboom wel in het oog.

De grote kerstboom is vol met lichtjes gehangen en samen met de gevelverlichting van het stadhuis zorgt dit voor een mooie aanblik. Zo is het centrum van Edam ook volop in kerstsfeer.