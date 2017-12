Kerstmarkt in Edam ging door ondanks de sneeuwbuien

Zondag van 12.00 tot 16.00 uur vond op de Kaasmarkt een Kerstmarkt plaats. Doordat er die middag slecht weer voorspeld was en er flinke sneeuwbuien waren, hadden enkele marktmensen besloten maar niet te komen. Zodoende bleven enkele kramen leeg staan.

Ondanks het gure weer ging de Kerstmarkt in Edam gewoon door. Dit in tegenstelling tot Oosthuizen waar de voor zondag geplande Kerst-Winterfair geen doorgang vond vanwege de sneeuw.

Er was deze middag ook nog een gezamenlijk optreden van de Kaaskapel en de Drumband en Showgroep Edam. Tussen de sneeuwbuien door zorgden zij voor wat warmte met aanstekelijke deuntjes en kerstliederen.