Keur aan singer/songwriters met AWAM18

Afgelopen zondag vond voor de negende keer A Walk About Music plaats in Edam. De organisatie van dit intieme muziekgebeuren was weer in handen van Siem-Kees Slegt, Peter Schaper en Frank van den Berg Producties. Op zes aparte en sfeervolle locaties trad een keur aan singer/songwriters op, uit binnen- en buitenland.

Vijf optredens van een half uur vonden plaats op de zes locaties, waarna er steeds een kwartier tijd was om naar een andere plaats te lopen, waar opgetreden werd. Om 17.30 uur werd AWAM18 afgesloten met een jamsessie in Café “De Harmonie” aan de Voorhaven 92, dat tevens het startpunt was van dit prachtig en luisterrijk muziekgebeuren. Er was veel animo voor, want bij alle optredens waren vele muziekliefhebbers, die op hun wenken werden bediend.