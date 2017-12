Kinderen schaatsten 3.000 euro bij elkaar voor drie goede doelen

Afgelopen zaterdag konden de deelnemende kinderen aan het jeugdschaatsen van IJsvereniging Edam het bij elkaar geschaatste sponsorgeld inleveren in De Singel in Edam. De opbrengst was deze keer bedoeld voor de 3 goede doelen, verenigd in “de Pareltjesloop”.

Pareltjesloop is een nieuw initiatief van de drie goede doelen uit Edam-Volendam die in 2012 ook al heel succesvol “Het Glazen Huis” hebben georganiseerd, namelijk Pater Dick Zwarthoed, Stichting Alle Beetjes Helpen, en het Sunshine House in Zuid-Afrika. Op 17 juni worden hier verschillende wandeltochten voor georganiseerd.

De opbrengst van het jeugdschaatsen voor de drie goede doelen was bijna 3.000 euro. Een fantastisch eerste financieel succes.