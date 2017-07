Kinderroute als onderdeel van de Fietsweek

Van maandag t/m vrijdag is de Steur Makelaars Edam-Volendam Fietsweek. Een nieuw onderdeel van het fietsevenement was op woensdagmiddag een route van 5,5 km voor de jongste kinderen.

Onder begeleiding van enkele leden van Toerclub Volendam werd een rondje langs de dijk gereden. Het startsein om 13.30 uur werd gegeven door een steltenloopster. Vóór de start en na de finish konden de jongens en meisjes zich vermaken op een groot luchtspringkussen, dat op het grasveld bij De Singel geplaatst was.

In groepjes van 5 à 6 kinderen ging de jeugd van start voor hun route. Onderweg was er bij Ton Koning Tweewielers aan de Julianaweg een stop. Daar kregen de kinderen een bekertje ranja aangeboden.