Klompen Gijs Slegt voor laatste wandeletappe “Serious Request”

Gijs Slegt, die woont op het Doolhof, is dé klompenschilder van Volendam en alom bekend. Op het Doolhof zijn diverse beschilderde creaties van hem te bewonderen en al ontelbare klompen heeft hij beschilderd. Door Radio 3FM wordt ook dit jaar weer de actie “Serious Request” gehouden.

Voorheen was dit met het “Glazen Huis”, nu wordt er weer een wandeling gemaakt voor het goede doel vanaf Goes naar Groningen. DJ Sander Hoogendoorn van 3FM neemt ook met een team deel aan deze actie. Aan de wandeltocht is een geldinzamelingsactie verbonden en daar wil Gijs Slegt graag aan meewerken.

Hij kwam op het idee dat het heel mooi zou zijn als deze wandeltocht, of een deel ervan, op klompen gelopen zou worden. Hij zocht contact met Serious Request” en Sander Hoogendoorn was er meteen enthousiast over. Voor hem heeft hij nu klompen beschilderd.