Kunst-aan-Huis-route tijdens Kunst Zinn!g Edam

Afgelopen zondag vond in het centrum van Edam Kunst Zinn!g plaats. Er was een kunstroute met 15 locaties, waar men diverse soorten kunst kon bewonderen. Op de Kaasmarkt vond een leuke Kunstmarkt plaats met een groot aantal kramen.

Hier was ook een stand van “Kunst of Kitsch” waar men kostbaarheden gratis kon laten taxeren. De start van de Kunst-aan-Huis-route was bij de VVV op het Damplein. Hier kon men gratis flyers met plattegrond afhalen. Mede door het mooie weer zaten de terrassen vol.

De bezoekers konden ook een unieke geveltour vanaf het water meemaken. Met koeboten werd door de grachten van Edam gevaren. Kunst Zinn!g zorgde voor een gezellige nering in het centrum.