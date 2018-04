Lammetjes voor het eerst op de wei

Maart was een koude maand en daarom duurde het ook langer als in andere jaren voordat de eerste lammetjes geboren zijn. Afgelopen zaterdag was het zonnig weer en de temperatuur aangenaam te noemen.

Daarom mochten de lammetjes voor de eerste keer de wei op bij de familie Beets aan het Edammerpad. In de weken voor Paaszaterdag waren er in totaal 16 lammetjes geboren en er zijn er nog twee in aankomst. Dartelend en huppelend kon men het prille jonge leven aanschouwen op het drassige weiland. Het is een teken dat de lente nu echt is aangebroken, hoewel het met de Paasdagen lang niet aangenaam was met kou en regen.