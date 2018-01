Leerlingen OBS Middelie ontbijten met burgemeester in de Raadszaal

Donderdagochtend vond er in de Raadszaal van het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk een speciaal ontbijt plaats, dit in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. Het ontbijt was voor 49 leerlingen van OBS Middelie samen met burgemeester Lieke Sievers en wethouder Vincent Tuijp.