Lezing ‘Classic Beauties’ van ’t Nut trok veel belangstellenden

In Kerkgebouw De Swaen aan de Voorhaven vond dinsdagavond een lezing plaats die georganiseerd werd door de zeer actieve Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Edam. Voor de lezing was uitgenodigd de kunsthistoricus Martijn Pieters, die al eerder in Edam voor ’t Nut een lezing had gehouden. Nu kwam hij vertellen over de expositie “Classic Beauties”, die nog tot 13 januari 2019 in De Hermitage in Amsterdam te bezoeken is. Het thema van de lezing was: Neoclassicistische beeldhouwkunst en het 18de eeuwse ideaal.