Lezing over “De Ruimte” door astronaut André Kuipers

De vierde lezing in het seizoen van het Nut Departement Edam was dit keer door de Nederlandse astronaut André Kuipers, die twee ruimtemissies op zijn naam heeft staan. De verwachting was vooraf dat er veel belangstelling zou zijn voor deze lezing van ’t Nut en daarom werd deze verplaatst.

Er werd uitgeweken naar de Nicolaaskerk aan de Voorhaven, waar meer mensen in kunnen. De lezing door André Kuipers over “De Ruimte” was uitverkocht met 300 belangstellenden.

Zij beleefden een boeiende avond, waar André Kuipers over het ontstaan van de reizen naar de ruimte vertelde en er prachtige foto’s en beelden van zijn twee missies naar het ruimtestation ISS op de schermen te zien waren. Pro deo werd de lezing door de Nederlandse astronaut verzorgd.