Lieke Sievers zorgt als een authentieke én moderne burgermoeder

Het heeft zo moeten zijn. Dat Edam-Volendam in 2016 op zoek ging naar een nieuwe burgemeester en haar man de vacature ontwaarde. Het leidde exact drie jaar geleden tot de aanstelling van de eerste vrouwelijke burgemeester in onze gemeente. Lieke Sievers. Sindsdien zorgt de voormalige leidinggevende in politiekorpsen en voorzitter veiligheidsdirectie en commandant brandweer van de Veiligheidsregio IJsselland als een échte burgermoeder voor deze gemeente. Fietsend door de kommen, overal waar zij komt belangstellend voor de medemens, zich invoelend, altijd alert en oog houdend voor wat om haar heen gebeurt, geduldig, ruimte nemend voor de dialoog en waar kan te verbinden.

Door Eddy Veerman

Tijd voor bezinning?

,,In deze twee weken zeker. Onze oudste zoon, die naar Canada is geëmigreerd, komt voor het eerst over, dus we gaan gezellig samen dingen doen. En een verrassing voor de kinderen is dat we videobeelden van vroeger hebben laten digitaliseren en die gaan we samen bekijken. Zoals we elk jaar een ritueel hadden tijdens Sinterklaas, die dan een brief had geschreven met citaten van de kinderen, die mijn man telkens noteerde. Als je dat bewaart, heb je een hele episode met herinneringen. We zijn heel close met elkaar als gezin. De kinderen wonen elders, maar wij vormen de basis, in onze gezinswoning op de Veluwe.”

Vragen de kinderen tijdens het FaceTimen of bellen wel eens of mam te druk is?

,,Ze weten dat ik druk ben. Mijn man ziet dat ik veel doe, maar hij ziet ook hoe ontzettend ik er hier van geniet. En wat hij merkt in zijn contacten met mijn collega’s of wat hij leest in de media, dan ziet hij hoe betekenisvol het is of kan zijn. Het doet er toe. Dus ja, ik maak veel uren. Maar wij hebben zo’n huwelijk waarbij we heel dicht bij elkaar kunnen zijn én verbonden, maar daarvoor niet altijd thuis hoeven te zijn.”

Blijft de energie van de burgemeester altijd stromen?

,,De moeilijkste momenten zijn wanneer ik een lang stuk in de auto moet en ik dan moe ben. Ook achter het stuur ga je overdenken en beschouwen. Heb ik de auto wel een keer langs de weg gezet. En het is één keertje gebeurd dat ik aan het eind van de middag thuis een uurtje heb geslapen. Tijdens vergaderingen en gesprekken heb ik de aandacht altijd erbij, ook omdat het me boeit. En twee dingen houd ik altijd voor ogen: Stephan Covey bedacht de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. Welke invloed heb je op een bepaalde situatie en hoe ga je daar mee om? En het tweede is een spreuk die bij ons op een grote Kerstbal staat: God grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the difference. Bij beide geldt: ik leg de lat voor mezelf, van waar ik denk nog iets te kunnen bijdragen, best wel hoog. Ik vind niet dat je te snel moet zeggen: daar kan ik niks aan veranderen. Daarvoor zit je niet op deze plek. En er zijn veel mensen die naar je kijken met een bepaalde verwachting. Dat geeft ook energie: het kán er toe doen wat je doet. Het kan net dat omslagpunt zijn in een situatie. Dat houdt me gaande. En ik lees regelmatig. Ik heb de Outlander-series. Zukke dikke pillen, in het Engels. Die lees ik vaak voor het slapen gaan, heerlijke spannende verhalen met diepgang en humor. Dan ben ik even in een heel andere wereld en laat ik de dagelijkse beslommeringen los.”

Je neemt tijd voor iedereen?

,,Dat is ook een vorm van betekenis. Als iemand zich gehoord voelt, betekent dat ook iets op individueel niveau.”

‘Ik prijs me zeer

gelukkig met een

echtgenoot, die mij

regelmatig toespreekt

of mij in de gaten houdt’

Maar hoe bescherm je je eigen energie?

,,Ik prijs me zeer gelukkig met een echtgenoot, die mij regelmatig toespreekt of mij in de gaten houdt. Ik deel genoeg dingen thuis, want dat helpt ook met het reflecteren. Ik vind het prettig van me af te praten, want als ik het uitspreek krijgt het op een andere manier taal en dat helpt het om te snappen hoe dingen werken. En tja, ik ben nooit zo beschermend voor mezelf geweest. Ik sport en wandel regelmatig. In de afgelopen drie jaar zijn genoeg dingen geweest die heel indringend waren, ook dingen waar ik wel wakker van heb gelegen. Ook situaties rondom de kinderen. Maar ik slaap over het algemeen heel goed. En één van mijn collega’s waar ik regelmatig mee praat, houdt me ook spiegels voor. En zo leerde ik dat ik mezelf soms ook, mentaal, als ik thuis ben, kan afsluiten voor bepaalde situaties of contacten. Zodat ik even geen deel meer uit maak van iemand anders’ energie als dat beter is.”

De landelijke politie is regelmatig in het nieuws, dat volg jij uiteraard ook nauwlettend?

,,Situaties die gerelateerd zijn aan mensen die ik ken, of die mijn rol raken in de Veiligheidsregio, of Politie en Openbare Veiligheid, volg ik zeker. De politie heeft mij benaderd om – achter de schermen – iets te betekenen en dat vind ik mooi om te doen. Daarin kan ik waarde toevoegen, omdat ik vanuit een andere hoek naar diezelfde organisatie kan kijken. Een organisatie die moeite heeft zijn nieuwe draai te vinden, om weer echt verbinding met de samenleving te krijgen.”

Je constateerde na je aanstelling al snel dat Volendammers moeite hebben om wat er speelt of hun gevoelens te delen?

,,Oppervlakkig delen ze heel gemakkelijk, maar op dieper niveau, dat vinden sommige moeilijk om over te praten. Dat is misschien wel in heel de wereld aan de gang. En tóch gebeurt er een hoop, zie je hierin verandering ontstaan. Ik praat heel veel met mensen hier en laat me ook graag voeden door mensen die daarvoor hebben doorgeleerd. Professor Jan Rotmans zei onlangs ‘We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk’. Dat zie ik ook echt gebeuren. Er is een nieuwe generatie die zelf wil leren beter te communiceren en dat ook de kinderen wil aanleren. En dat maakt heel veel mogelijk voor de generatie van daarvóór, om daar de rijkdom en warmte van te ervaren. Zij voelen nieuwe betrokkenheid.”

,,En soms vallen dingen ineens op elkaar. Er is nu een professor in data science en tijdens zijn inauguratie, waar ik bij was, was één van zijn leidmotieven in het verhaal dat deze tijd ingewikkelder is vanwege drie componenten: prehistoric emotions, medieval structures, but Godlike technology. Prehistorische emoties en angsten, structuren uit het middeleeuwse tijdperk en de onbegrensde mogelijkheden qua informatietechnologie. Wij als mens zijn het minst veranderd. Maar door die onbegrensde mogelijkheden krijg je situaties als wat vorige week na dat noodlottige incident – de man in de vuilcontainer – in Edam gebeurde. Dat leidde tot gedoe op social media, waarbij mensen met allerlei scenario’s tot en met zelfs beschuldigingen aan toe, kwamen. Dan denk ik: wat doen mensen elkaar aan? Dat is die prehistorische emotie, het doorslaan in iets. Als je de technologie goed gebruikt, kunnen we de wereld écht verbeteren samen. Op een of andere manier hebben we de waarde nog onvoldoende gezien om dit middel ten positieve in te zetten. Deze nieuwe professor zei ook dat als je de data science koppelt aan de menselijke emoties, dan kunnen we stappen zetten om de verandering van tijdperk op de goede manier te voeden. Want aan de andere kant was er de avond erna een buurtbijeenkomst en toen merkte je de betrokkenheid, dat was heel mooi en een voortvloeisel van als je elkaar echt opzoekt en wilt begrijpen.”

,,Samen leven is mensenwerk. Criminaliteit is minder dan een procent van die mensheid. Het bestaat dus niet uit dat kleine stukje. Dat was ook mijn rol, ook toen ik bij de politie werkte, zei ik dat vaak: het grootste deel van de mensheid deugt en wil deugen, maar heeft een steuntje in de rug nodig. Wij zijn er als overheid om dat aan te reiken, zodat mensen zelf het goede kunnen doen. Dat gaat niet alleen om regels stellen, want die zeggen vaak wat je niet mag doen. Maar richting geven en kanaliseren. Het gaat om het begrenzen van negatieve dynamiek en het faciliteren van positieve dynamiek. Wat wij doen met LEF en met de eerste oriënterende gesprekken rond 20 jaar na de Nieuwjaarsbrand: we ontdekken wat er is en voegen met elkaar energie en ideeën toe, waardoor het kans krijgt te groeien.”

‘Je zit daar niet

voor jezelf, maar je

hebt een maatschappelijke

bijdrage te leveren’

Jan Rotmans is een wereldverbeteraar en hoopt anderen mee te nemen. Dat beoog jij ook?

,,Een vriendin vertelde me laatst dat ze een discussie hadden in gezelschap over het woord ‘elite’. Wat het volgens mij wil zeggen, is dat diegene door genetisch toeval of omdat ze zijn wie ze zijn, het vermogen hebben om leiding te geven, beleid te maken, raadslid of voetbalcoach zijn, Minister President of directeur van een bedrijf, dat noem ik elite. En die mensen moeten hun leiderschap en voorbeeldfunctie op een constructieve en positieve manier invullen, dat mag van hen worden verwacht en dat is waarom ik mijn norm hoog leg. En daarom had ik regelmatig ‘gevechten’ met eerdere bazen. Als mensen niet aan de standaard van het leiderschap voldeden, vond ik daar iets van. Anders mag je niet op die plek terecht komen. Je zit daar niet voor jezelf, maar je hebt een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dat verwacht ik dus ook van mensen, dat ze zichzelf de vraag stellen: wat kan ik bijdragen?”

,,Ik kreeg laatst een boek toegestuurd, waarin verteld wordt over de onderstroom en wat mensen beweegt in hun werk. Dat gaat over de acht bronnen van bezieling, want we reorganiseren wat af in ons land. Maar het gaat er uiteindelijk om, in het gesprek: waar ga jij harder door lopen, waar wordt je blijer van en klopt je hart sneller door, als je aan het eind van de dag terugkijkt. In sommige functies is het makkelijker om resultaat van je werk te zien. Dat is belangrijk voor je beleving. Maar mensen die op andere functies zitten, zijn met langdurige trajecten bezig. En dan zijn hele kleine dingetjes lichtpuntjes. Dat vraagt misschien wel meer van je doorzettingsvermogen of van je positiviteit, om dat te kunnen blijven zien. Sommige mensen maken heel veel uren en zijn enorm gedreven in hun werk, maar daar kan ook het ziekteverzuim hoog zijn, omdat ze over de grens gaan. Aan ons de uitdaging, als leidinggevenden en bestuurders, om juist de waardering voor het moeilijke werk te laten blijken.”

,,En zelfreflectie is eén van die acht bronnen. Ik kijk altijd naar de kracht van kwetsbaar durven zijn. Hier in Noord-Holland wordt dat vaak als een zwakte gezien, maar als je dat durft, is dat juist zó krachtig. Want het vraagt enorm veel moed om kwetsbaar te zijn. En dat moeten bazen ook doen. Leidinggevenden en bestuurders die niet in de spiegel kijken of geen tegenspraak dulden, dat is heel erg.”

Je zei dat je hier dingen ziet gebeuren, verschuivingen?

,,Ik word heel blij van wat er nu bij ‘de voetbal’ gebeurt. Op het veld, maar daarbuiten nemen de bestuurders ook verantwoordelijkheid en tonen leiderschap. Er is in deze gemeente ontwikkeling gaande met veranderingen en openheid, waardoor de volgende fase zichtbaar wordt. Wethouder Wim Runderkamp beschreef het prachtig in zijn column. Dat de raad na de fusie is gaan functioneren op een manier die een behoorlijke cultuurverandering teweeg heeft gebracht. En daar hebben alle betrokkenen aan bijgedragen, door de raad serieus te nemen, door in procedures anders te werk te gaan, door met elkaar terug te kijken op hoe er is gefunctioneerd.”

,,Het wordt zichtbaar doordat er veel meer mensen zijn die het oppakken om bij te dragen aan een betere samenleving in onze gemeenschap. Als ik kijk naar grootwaterland.nl, een site waar naast nieuws ook veel negativiteit op kwam en dat zie je steeds minder. Misschien dat mensen ook zien dat er goede dingen gebeuren.”

,,Ik ben geen psycholoog, het is allemaal van de koude grond. Maar ik spreek wel mensen van alle generaties. Laatst gingen we met wethouders in gesprek met jongeren van DBC en Triade, over wat er leeft en behoefte aan is. Prachtig was dat. Heel redelijk, assertief en open.”

‘Ik observeerde een

beetje en merkte

dat niemand blij keek’

,,Ik heb me op allerlei momenten en plekken geprobeerd in te leven in de cultuur van hier. Het is straks 75 jaar geleden dat we vrijheid hebben. Daarvoor was Volendam nog een vissersgemeenschap, waarbij de bouw nadrukkelijker in beeld kwam na de komst van de Afsluitdijk. Er waren de kleine huisjes met moeders met grote gezinnen, de ontberingen, de hardvochtigheid van het bestaan op zee; vaak ik als ik bij mensen thuis kom, wanneer ze vijftig of zestig jaar getrouwd zijn, gaat het over de hoop garnalen die voor het naar school gaan en bij terugkomst gepeld moesten worden. Dat zijn de grootouders van nu. En in de tussenliggende twee generaties is zo verschrikkelijk veel gebeurd. AOW, motorisering. Maar van een gesloten visserscultuur en de blik op zee, is het een dorp geworden met een nationale en internationale uitstraling, vanwege de handel, het ondernemerschap, de sport, muziek en cultuur.”

,,Er komen al geruime tijd 1,8 miljoen mensen op jaarbasis naar hier. Er is enorme welvaart gegroeid. En dat heeft ook problematieken als middelengebruik met zich meegebracht. De generatie van nu heeft het heel goed, kent die ontberingen van toen niet, maar heeft deels de sentimenten nog uit die tijd. Deze generatie werkt hard, heeft samenwerkingen in binnen- en buitenland en verdient de boterham – soms ver – buiten de dorpsgrenzen, is deels hoog opgeleid, ziet op vakantie hoe de wereld elders in elkaar zit. Dat is openheid naar je omgeving. Edam-Volendam lijkt inmiddels een gunfactor in de regio te hebben, omdat het zich heeft opengesteld en vanwege de bijdrage die het heeft geleverd. En niet alleen vanuit een soort eigenwijze eenkennigheid gericht zijn op onszelf, maar gericht op: hoe worden we met elkaar sterker. Mensen die al een tijdje in de raad zitten, zeggen ook dat het een wereld van verschil is tijdens vergaderingen. In de oude generatie speelde – al dan niet terecht – vaak een gevoel van ongelijkwaardigheid. Maar nu wordt gekeken hoe we de krachten kunnen bundelen.”

Hoe gaat het met de eigen organisatie?

,,Donderdag was het drie jaar geleden dat ik werd geïnstalleerd. Ik weet nog dat ik ’s morgens binnenkwam, bij dit stadskantoor, waar ik niet eerder binnen was geweest. Buiten was het donker en qua entree was er nog de oude setting. ‘Goedemorgen’, zei ik bij het loketje en ik stelde me voor. Er werd gevraagd wat ik kwam doen. ‘Ik kom hier werken’, zei ik. Wat voor werk ik zou gaan doen? ‘Als het goed is word ik vanmiddag de nieuwe burgemeester’. De vrouw was hartelijk, maar toen ik omdraaide en om me heen keek, maakte het gebouw een bedrukkende indruk op mij; ouderwets. Aan het eind van die week was het Kerstfeest. Er was een middagprogramma waarbij ik geïntroduceerd werd. Ik observeerde een beetje en merkte dat niemand blij keek. Ze waren afwachtend, op z’n vriendelijkst gezegd.”

,,Dat was niet om mij, kennelijk was een groot gedeelte van de mensen niet happy. De periode daarna leerde ik veel mensen kennen, door veel gesprekken te voeren. Ik gebruikte destijds het woord ‘verwaarloosde organisatie’. Als het ging om aandacht en serieus genomen worden, warmte en plezierbeleving, dat was zó ver weg. Ik vond het mijn missie om samen met andere mensen de medemenselijkheid terug te brengen, aandacht te geven en open te zijn. Ook de upgrading van het gebouw hielp.” Ze zucht zelf. ,,Het was een vermoeiend makend gebouw. Met enkele mensen op nieuwe plekken en een behoorlijk veiligere atmosfeer zijn er veel dingen ten goede gekeerd.”

,,Tuurlijk zijn er dingen die verder ontwikkeld moeten worden, we zijn er nog niet. De kwaliteit van de stukken die naar de raad gaan, de snelheid van vragen beantwoorden en de openheid van het gesprek, zijn zaken die verbeterd zijn. Waar we nog stappen te maken hebben – en dan kom ik terug op bezieling – is dat wij er zijn voor de samenleving en niet andersom. Dus wanneer mensen een vraag hebben aan de gemeente, online of aan de balie, moeten we zorgen dat er snel antwoord komt. En dat antwoord kan ook ‘nee’ zijn. Als de burger zich maar serieus genomen voelt.”

,,En dat hangt samen met dat gesprek met jezelf: waarom zit ik hier? Zingeving. Je zit hier om salaris te verdienen, maar als je terug wilt kijken op je veertig dienstjaren, wil je kunnen zeggen waar je blij van bent geworden en een bijdrage aan geleverd hebt. Of aan de gezondheid van iemand, of dat de begroting op orde is, dat we plannen tot uitvoering brengen, dat we mensen aan woningen helpen, of problemen op leefbaarheids- en veiligheidsgebied oplossen.”

‘Ik ben niet van

middle of the road,

ergens zijn waar het

allemaal maar voortkabbelt

past niet bij mij;

en dat past hier ook niet’

,,We hebben veel gedaan aan het inzichtelijk maken van de prioriteiten voor de boa’s. Dat is zeker gelukt. Ik hoop dat iedereen hier zich steeds onderdeel voelt van het geheel. Dat het ertoe doet wat jij bijdraagt. Wat dat betreft kunnen we ook nog wel wat doen aan waardering. Mensen zijn makkelijk in kritiek geven. Als je kijkt wat afgelopen jaar goed is gegaan, is dat meer dan dat niet goed is gegaan.”

,,Er is in onze organisatie het afgelopen jaar ook een slag gemaakt in bijvoorbeeld het ruimte geven aan passend werk, door middel van leeftijdsbewust personeelsbeleid en. Mensen hebben bijvoorbeeld andere posities aanvaard, op de manier van ‘waar kom je het beste tot je recht?’ Dus kijken naar wat jij graag wil en waar de organisatie beter van kan worden door mensen in hun kracht te zetten. Dan zie je dat mensen weer opbloeien.”

Durven mensen uit de organisatie ook op je af te komen?

,,Zeker. Daar ben ik blij mee. Dat betekent dat je intern een signaal kan afgeven. Vaak is het al bekend en wordt er aan gewerkt. Soms zegt degene die het uit, dat hij of zij ook weet dat het niet morgen veranderd is. Het gebeurt ook wel eens dat zo’n persoon langs andere leidinggevenden is gegaan. Ik wil voor iedereen oor hebben en ik probeer ook te wegen of het zorgvuldig is dat ik dat gesprek ga voeren, of dat ik het eerst even terugleg. Als je openheid belangrijk vindt, is het ook van belang dat je niet om mensen heengaat en daar het gesprek voert. Als dat moeilijk is, is het een kwestie van aanvoelen. Ik denk dat ik een aardig beeld heb van wat er speelt en leeft en daar vraag ik ook naar.”

Je mag nog drie jaar?

,,Op 13 januari heb ik het ‘half termijn-gesprek’ met de Commissaris van de Koningin. Ik heb bij de fractievoorzitters gevraagd om een functionerings- en beoordelingsgesprek. Dat is een mooi document geworden waarmee ik mezelf wel kan vertonen. En verder kijkend? De gemeenteraad mag tegen die tijd herbenoeming aanvragen. Ik ben nooit zo’n carrièreplanner geweest. Er kan altijd iets in je leven gebeuren, waardoor het anders loopt. Ik ben niet van middle of the road, ergens zijn waar het allemaal maar voortkabbelt past niet bij mij. En dat past hier ook niet. Er lag hier een grote uitdaging. Dat is wat de toekomst ook moet brengen. Het moet vibreren. En dat blijft het hier ook wel. Ik ga nooit ergens half in, altijd met hart en ziel.”

,,Ik ben trots op LEF, het is zo fijn dat de eerste resultaten een goede lijn laat zien, dat is wezenlijk voor de mensen om er geloof aan te hechten. Nu is het de kunst om ouders mee te krijgen. En de samenwerking met de horeca in het kader van LEF heeft heel erg bijgedragen aan de positieve ontwikkeling daarvan.”

,,Bij terugblikken denk ik aan CarMar: Jan Tol (nonnie) had het ook goed door, dat de stenen al gemetseld moesten worden om het werven van gelden te bespoedigen.”

,,En we praten met mensen over wat te doen rondom 20 jaar na de Nieuwjaarsbrand. Aan de ene kant hoor je: maak het niet te groot. Aan de andere kant zijn er veel niet vertelde verhalen, niet gedeelde gevoelens en tijdens gesprekken ontstaat er een constructieve vibe. De kunst is om dat gesprek te voeren op een manier die voor iedereen meerwaarde heeft. We hebben al van veel mensen gehoord dat ze blij zijn dat er ruimte voor is en komt. Ook bij de generatie van ouders en inmiddels grootouders. Er gebeuren dingen waar ik kippenvel van krijg.”

,,De Economische Toekomst 2040 is mooi, er wordt richting gekozen op de bronnen van hier, niet alleen inhoudelijk, maar ook door de mensen die dat dragen.”

,,75 jaar na de bevrijding gaat vanaf 22 januari mooie momenten geven en dat koppelen we aan het feit dat Edam als één van de steden deelnam aan de allereerste Statenvergadering. De vrijheid om jezelf te zijn, te zeggen wat je denkt dat is waar het deze tijd overgaat. Niet onbegrensd en ten koste van de ander, maar in gelijkwaardigheid.”