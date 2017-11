Luchtfoto’s van de grote brand in de Hoogstraat

De verwoesting die de grote brand heeft aangericht in de Hoogstraat, in de nacht van maandag op dinsdag 13-14 november, is op de hierna volgende luchtfoto's goed te zien. Met een camera onder een drone zijn in vogelvlucht deze opnames gemaakt.

Vanuit de straat is de grote schade niet echt goed te zien, maar vanuit de lucht wel. De panden van Markee en cafetaria “Het Edammertje” zijn het zwaarst getroffen. Een gedeelte van Café “De Boei” raakte zwaar beschadigd en het woonhuis van Rogier de Leeuw, waarvan de voorkant aan de Nieuwehaven ligt, moest ontruimd worden.

De inventaris van Markee is volledig in de vlammen opgegaan. Mariet Brockhoff is nu op zoek naar een noodvoorziening voor de winkel.