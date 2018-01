Wooncompagnie houdt kijkdag op woensdag 24 januari

Maak kennis met het deelplan Keetzijde in Edam!

Hoe zien de huurwoningen eruit die verrijzen binnen deelplan Keetzijde? Wat is de ligging en welke sfeer ademt de omgeving? Geïnteresseerden kunnen het zelf ontdekken tijdens een speciale kijkdag die Wooncompagnie houdt op woensdag 24 januari 2018, van 15.00 tot 17:00 uur. In het westelijk gedeelte van nieuwbouwwijk de Broeckgouw in de gemeente Edam-Volendam worden in totaal vierentwintig sociale huurwoningen gerealiseerd. De woningen worden naar verwachting eind maart, begin april 2018 opgeleverd. De kijkdag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het nieuwbouwproject.

Om alle geïnteresseerden alvast een voorproefje te geven: de eengezinswoningen hebben een oppervlakte van 112 vierkante meter en beschikken over een woonkamer, drie slaapkamers en een zolderruimte die bereikbaar is via een vaste trap. Alle woningen hebben een achtertuin (met berging) en zijn optimaal geïsoleerd.

Gebouwd rond binnenplein

De grondgebonden huurwoningen, naar een ontwerp van KuiperCompagnons uit Rotterdam, worden gebouwd in de vorm van een gesloten carré: een naar buiten georiënteerd blok, gelegen in openbaar groen. Het carré omsluit een binnenplein met onder meer parkeergelegenheden. Aan de voorzijde worden de huizen omzoomd door een zogenoemde Delftse stoep.

De netto huurprijs

De netto huurprijs van de eengezinswoningen bedraagt € 597,00. De huurprijzen vallen binnen de grenzen voor het aanvragen van huurtoeslag. De servicekosten bedragen € 6,15 per maand. Dit komt bovenop de netto huur. De eerste huuraanpassing vindt plaats op 1 juli 2019.

De toewijzingscriteria

Bij de toewijzing van de woningen wordt maximaal gebruik gemaakt van de wettelijke ruimte om voorrang te geven aan inwoners van de gemeente Edam-Volendam. Verder worden de woningen toegewezen aan minimaal twee personen en mag het jaarlijks belastbaar huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 36.798,00. De woningen worden toegewezen aan gezinnen met kinderen. Gezinnen met kinderen en een huurwoning hebben voorrang.

Woningzoekenden die vragen hebben over de te volgen procedure en/of de vorderingen van het project, kunnen contact opnemen met de afdeling Klantcontact van Wooncompagnie, via 0900 20 22 373.