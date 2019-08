Megadrukte tijdens de Vrijmarkt de Waterdag

Zaterdag was de Waterdag in Edam en om 04.30 uur werden reeds de eerste verkoopstands ingericht. Het was stralend mooi weer en in alle vroegte kwamen reeds de eerste koopjesjagers langs. Het aanbod was gigantisch en er was een drukte van belang bij de vele kramen.

Bij fruitgroothandel Rijswijk aan de Nieuwehaven werden weer goede zaken gedaan. Ook waren er kramen van goede doelen, zoals de EHBO, Pax Kinderhulp en de R.K. Nicolaaskerk met koffie/thee en zelfgebakken taart en koek.

De bezoekers konden eigenlijk niet om ‘nee’ komen op deze Vrijmarkt, want van alles was er te koop. Als ware standwerkers waren de mensen met de verkoop in de weer om de spullen aan de man/vrouw te slijten. En daarbij was het geregeld afdingen op de prijs geblazen.