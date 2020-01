Merel Conijn geplaatst voor het NK allround

De juniore Merel Conijn heeft zich geplaatst voor het NK allround senioren. Via de senioren plaatsingswedstrijd in Groningen wist Merel plaatsing af te dwingen. In Groningen reed Merel haar eerste grote vierkamp (500, 1500, 3000 en 5000m) en eindigde als 9e in het eindklassement.



Tien rijdsters uit deze wedstrijd mogen zich aansluiten bij de nationale top tien op het NK dat 25 en 26 januari in Heerenveen gehouden wordt. Merel is blij verrast omdat ze zich volledig aan het voorbereiden was op het NK junioren dat een week later gehouden wordt en geen rekening gehouden had met plaatsing bij de senioren. Een optimale voorbereiding is het niet, maar deelname op het hoogste nationale niveau is wel mooi om mee te mogen maken, aldus de jonge Edamse.