Musical “Oost west, Thuis best!” door “De Toverbal”

Zaterdagavond en zondagmiddag werd door Musicalvereniging “De Toverbal” de productie “Oost west, Thuis best!” voor twee keer een uitverkochte zaal in L’Auberge Damhotel Edam opgevoerd.

Het was een hele speciale musical, want “Oost west, Thuis best!” was het eerste stuk wat ooit door De Toverbal geschreven en opgevoerd is. In 1975 was de eerste keer en in 1998 (precies 20 jaar geleden) werd deze kindermusical voor de tweede keer opgevoerd door De Toverbal. Na wat aanpassingen aan de teksten, is er maandenlang gerepeteerd door de acteurs en actrices van “De Toverbal” en afgelopen weekend was het eindelijk zover dat de jonge musicalsterren hun kunsten konden laten zien in de grote zaal. Een grote groep vrijwilligers was achter de schermen actief om van deze productie weer een succes te maken. Ze kregen eer naar werken, want ook voor de derde keer was “Oost west, Thuis best!” een groot succes.