Muziek met van alles en meer tijdens Kaaspop

Zaterdag vanaf 12.30 uur was er voor de muziekliefhebbers van alles te doen en te beleven tijdens Kaaspop. Dit gratis te bezoeken popfestival werd weer prima georganiseerd door het CBW en Bosvolk. Het weer werkte gelukkig goed mee en op vier locaties kon men optredens bewonderen. Niet alleen plaatselijke bands en singer/songwriters, maar ook internationale artiesten. Podiums waren opgesteld op de Kaasmarkt, Beestenmarkt, bij de Speeltoren en op de Dam was er om 15.00 uur een djembé-optreden met Victor Sams.

Op de Beestenmarkt waren er voor de kinderen talloze activiteiten met schminken, een springkussen, spellen en tekenen. Verder was er op de Kaasmarkt een Stille Weide, die afgezet was met hooibalen. Hier kon men met koptelefoons op genieten van de muziek. En voor de inwendige mens was er de Food Allee in de Graaf Willemstraat, met verschillende stands met hapjes en drinken.