Nieuw wandelpad in de Purmer

Sinds enige tijd is er een nieuw grindpad voor wandelaars en fietsers aangelegd in de Purmer. Hier lag al een pad over het dijkje, maar dat is gelijk met de aanleg van het natuurgebied en de vijvers aldaar, vernieuwd. Tussen de Purmerdijk (nabij Kwadijk) en de Westerweg/Edammerweg (bij het grote bedrijfspand van Harcotom) in de Purmer ligt dit pad, zodat er een extra route bijgekomen is voor de wandelaars. Dit loopt langs het grote zonnepanelenpark dat vorig jaar in de Purmer is aangelegd en er is een mooi uitzicht op het natuurpark.