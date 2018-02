Nieuwe beschoeiing op Matthijs Tinxgracht

Sinds vorige week wordt gewerkt aan een nieuwe hardhouten beschoeiing van de Matthijs Tinxgracht in Edam. Op een ponton is een graafmachine van Huiberts geplaatst waarmee de palen de grond in worden geduwd. Op een tweede ponton zijn twee medewerkers bezig om de plankdelen aan de palen te bevestigen.

Het is nog een tijdrovende klus, want de Matthijs Tinxgracht is zo’n 200 meter lang. Daarnaast moet er ook graafwerk verricht worden rond de wortels van de bomen die langs de gracht staan. Aan beide walkanten wordt de beschoeiing aangebracht. De oude was verrot en nodig aan vervanging toe. Voorlopig zijn de mannen nog wel enkele weken bezig met de werkzaamheden. Als in de zomer hier weer de Kaasmarkten gehouden worden, kunnen de Edammer kaasjes met de roeibootjes over een fraai gerenoveerde Matthijs Tinxgracht aangevoerd worden.