Reacties van over de hele wereld voor nieuwe auto laad- en loskraan

Nieuwe eyecatcher voor Mick

,,Wéér een unieke machine”, kijkt Nico Tol (Mick) trots naar zijn nieuwste aanwinst. Een auto laad- en loskraan én niet zomaar één, voor Mick Volendam. ,,De eerste Scania-truck in Nederland, die met zo’n zware kraan – 215 ton – is opgebouwd.” Zoon Martin knikt. ,,We hebben reacties van over de hele wereld gekregen.”

,,Het is ook een gigantisch mooi product, wéér een verrijking van ons kranenpark. Wat we voorheen niet konden en waar we nu wél in staat toe zijn, is zware bordessen leggen”, legt Mick uit. ,,Voorheen moesten we met twee autolaadkranen in de weer om een bordes van 11 ton te plaatsen. Dat kan nu met één machine. Het is veel effectiever en dus is het financieel aantrekkelijker voor de klanten.”

Negentien maanden na de geplaatste bestelling werd de truck geleverd en inmiddels draait hij op volle toeren door het land. ,,In het begin ben je afhankelijk van de truckdealer, want die moet op tijd kunnen leveren, je moet een kraanleverancier en een carrosseriebouwer vinden. Dat alles moet je bij elkaar zien te krijgen bij een financieringsmaatschappij, dat is bij Scania top geregeld. Het moest dus door drie verschillende instanties worden gecreëerd, dus je moet een lange adem hebben.”

En zoals de meeste Volendammers betaamt, werd de machine voorzien van het beste van het best. ,,De meeste bedrijven kopen deze machine tweedehands. Wij zijn niet alleen voor nieuw gegaan, maar qua materiaal ook alles in RVS – da’s degelijk, sterk en roestvrij – en dat geeft tevens extra ballast voor de stabiliteit van de machine. Alle faciliteiten die er bij nodig zijn, hebben wij er op laten bouwen, zoals extra verlichting, schuifjippen, mechanische jippen, lieren.”

,,Én wij hebben ‘m laten bouwen als trekker, met een afzetbak er op. Als we bepaalde transporten willen doen, kunnen we er een citytrailer of dieplader op trekken, dan kunnen we én het materieel meenemen én het kraanwerk verrichten. Het is extra service naar de klant. We kunnen ook glas, kozijnen, bouwketen of spullen van de bouw mee terug nemen en afleveren bij hun eigen terrein of naar afvalbedrijf Renewi.”

De Fassi laad- en loskraan is zoals gezegd al behoorlijk actief. ,,We komen op de bouwlocaties van bijvoorbeeld HSB en KBK, voor glaszetbedrijven, zitten in Amsterdam, of de hallen van Tata, daar zijn ze uitgelezen geschikt voor. We hebben een flinke klantenkring opgebouwd. Doordat we volop in beweging zijn, hebben we twee vacatures voor mannen met een jongensdroom open staan: één voor een vrachtwagen met laad- en loskraan en één voor de mobiele torenkraan.”

‘Hij is van alle

toeters en bellen

voorzien, zoals deze

rijdt er geen tweede’

Het machinepark evolueert. ,,De vijfde vrachtwagen Mercedes Actros, met een 65 ton meter laad-en loskraan van Palfinger, komt er aan. Er is een nieuw verrijker – een 30 meter roterende – met een cabine die naar de eerste verdiepingsstand kan, dus we zijn flink aan het uitbreiden en gaan met onze tijd mee. De kleinste telekranen zijn uit ons arsenaal, als vervanger hebben we vrachtwagens met laad- en loskranen, dat is de juiste stap in de juiste richting.”

,,Als wij een kraan te koop zetten, is-ie morgen weg. Dat komt omdat we alles goed onderhouden en als de kraan niet werkende is, staat-ie binnen. Dan behoudt zo’n machine zijn waarde. We worden wekelijks gemaild of we iets te koop hebben.”

Ook voor de nieuwste aanwinst hebben zich al kandidaat-kopers op de transfermarkt gemeld. Martin: ,,Op Facebook is deze truck al meer dan vijftig keer gedeeld, maar ook op LinkedIn hebben we reacties gekregen van over de hele wereld. Vooral uit Scandinavische landen, maar ook in Aziatische landen, van bedrijven die in dezelfde tak van sport zitten. Sommige vragen ook meteen informatie op. Deze kraan rijdt over een jaar geheid in Noorwegen. Bedrijven uit Servië en Polen willen die van ons nu al vastleggen, om over een paar jaar over te nemen.”

Mick: ,,Komt ook omdat wij onze machines anders laten bouwen: zoals deze rijdt er geen tweede. Het is inderdaad een beetje Volendams, dat-ie voorzien is van alle toeters en bellen die er ook op kunnen. Zo mooi mogelijk en de oranje kleur is pakkend.”

De new kid in town van ‘Mick Volendam’ verschijnt ook in diverse truck-magazines. ,,Fotografen bellen waar-ie zich bevindt, zodat ze langs de weg foto’s kunnen schieten. En zeg nou zelf, als-ie voorbij rijdt, springt deze auto toch meteen in het oog.”

Mick Volendam Groep

www.mickvolendamgroep.nl

Nijverheidstraat 14A, 1135 GE Edam

Foto: De nieuwe ‘Mick-generatie’, Martin en René, ontvangen de sleutel van Frank de Witt van de Scania Truckdealer, waarvan ook Michiel van Bokhoven aanwezig was. Namens kraanleverancier De Jong uit IJmuiden (Fassi) zijn Joost Groot en Leo van der Weiden getuige van het heuglijke moment.