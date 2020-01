Nieuwjaarstoast op viering van “75 Jaar Vrijheid”

Al enkele maanden komen geregeld vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en stichtingen bijeen in Edam-Volendam om een feestelijk programma samen te stellen voor de viering van “75 Jaar Vrijheid”. In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam op 5 mei en dat we 75 jaar in vrijheid leven.

Dat wordt op feestelijke wijze gevierd en er staan talloze activiteiten op het programma. Om een Nieuwjaarstoast op de viering van “75 Jaar Vrijheid” uit te brengen, was er woensdagavond een bijeenkomst in het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk. Burgemeester Lieke Sievers was verheugd over de grote opkomst en hield een toespraakje.

Door Wil Spanjer werd over de op de rol staande activiteiten verteld. De aanwezigen kregen een fakkelspeldje (met het logo van “75 Jaar Vrijheid”) opgespeld door de burgemeester. Het glas werd geheven en ook het eerste couplet van het ‘Wilhelmus’ werd tijdens dit samenzijn gezongen.