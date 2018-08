Opbouw kermis Edam in volle gang

Donderdag barst het feestgeweld los in Edam. Om 14.00 uur gaat de kermis van start. Op het parkeerterrein Baanstraat, het Damplein, de Keizersgracht en op het Jan Nieuwenhuizenplein (Kaasmarkt) worden de kermiskramen gestald en de attracties opgebouwd. Hier is dinsdagmorgen mee begonnen.

Op het Damplein werd als eerste de Power Polyp opgebouwd. Deze attractie is in de plaats gekomen van de Blue Power. Deze “Spin” is verkocht en stond tientallen jaren achter “De Amvo” en bij het Edamse stadhuis. De Power Polyp is ook een “Spin”, maar deze is nog spectaculairder, want de personenbakjes kunnen ook nog draaien. De opbouw van de attracties gaat tegenwoordig vliegensvlug. Deze zijn veelal opgebouwd op de vrachtwagens en hoeven alleen uitgeklapt te worden. Op de Kaasmarkt werd nog de historische draaimolen met handwerk opgebouwd. Hier staat ook weer de Ultimate, een spectaculaire attractie die zeer in trek is bij de jeugd en de Miami-Trip.