Open Avond als afsluiting van Trimaran-kunstproject

Vrijdagavond vond in oecumenische basisschool De Trimaran de afsluiting van het voorjaarsproject KUNST plaats. De jaarlijkse Open Avond werd gehouden en zo konden de ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van 18.30 tot 20.00 uur in alle klaslokalen en activiteitenruimtes kunst bewonderen. De leerlingen van De Trimaran hebben al hun creativiteit in de kunstwerken gestoken. Het was één groot kleurig geheel in de school. De Open Avond werd zeer druk bezocht en het was een geslaagde afsluiting van het project.