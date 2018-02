Open Gymmiddag van “De Beukers”

Afgelopen zaterdag vond in sporthal Het Bolwerck een Open Gymmiddag plaats van gym-, dans- en turnvereniging De Beukers. Hier kon men kennismaken met het aanbod wat De Beukers biedt voor de kinderen vanaf 2,5 jaar tot senioren 80+.

Verschillende turntoestellen waren in de zaal opgesteld en de train(st)ers van De Beukers zorgden voor de begeleiding. De Open Gymmiddag was van 13.00 tot 16.00 uur en gedurende deze 3 uur kwamen enkele tientallen belangstellenden langs. Het aanbod wat De Beukers aanbiedt is Peuter- en Kleutergym, Jongens- en Meisjesgym, Selectieturnen, Seniorengym, Pilates en diverse dansen. Tijdens de Open Middag was vooral de grote opblaasbare turnmat in trek.