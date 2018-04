Opening tentoonstelling Prisma Edam

Zaterdagmiddag vond de opening plaats van de tentoonstelling Prisma Edam in het oude stadhuis aan het Damplein in Edam. Veel genodigden waren naar de raadszaal gekomen, waar het welkomstwoord werd uitgesproken door voorzitter Bob van der Meulen.

Door conservator Hayo Riemersma werd een toelichting op de nieuwe tentoonstelling “Prisma Edam, nieuwe aanwinsten Ouwater en meer” gegeven. De opening werd verricht door gastcurator Hilbert Lootsma, die vertelde over de werkzaamheden en activiteiten van de Vereniging Rembrandt. Hierna konden de aanwezigen de expositie bezoeken in de bovenzaal. Door restaurator Ellen Arkema werd verteld over haar werkzaamheden aan het schilderij ‘Joas en Athalia’, dat hangt in de burgemeesterskamer van het stadhuis. Dit schilderij is grondig gerestaureerd.