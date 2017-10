Opera Koor maakt met spandoek reclame voor concert

Op zondag 29 oktober om 15:30 uur verzorgt het Volendams Opera Koor een spectaculair operaconcert in de Vincentiuskerk. Elk jaar repeteert het koor wekelijks voor het jaarlijkse concert in Volendam en pakt altijd uit met solisten en een groot orkest. Dit mag u niet missen.

Het V.O.K. gaat zorgen voor ‘n spectaculair optreden. Kortom, genieten van opera’s als Macbeth van G. Verdi, Zar und Zimmerman van A. Lortzing, een paar stukken van R. Wagner en Martha van F. von Flotow.

Om extra reclame te maken voor het concert zijn op de invalswegen in Edam-Volendam (de Singelweg en Heideweg) grote spandoeken opgehangen. Hier kunnen de vele automobilisten die er langs rijden eigenlijk niet mis van. De kaartverkoop is in volle gang.

Kaarten verkrijgbaar bij:

Kaarten ad € 25,- verkrijgbaar via www.volendamsoperakoor.nl of bel 0612257495.

• Drukkerij Uitgeverij NIVO B.V., B. v., Baarstraat 42, Volendam, tel. 0299-364830

• Jan Cas Sombroek, Havenstraat 3 te Volendam, tel. 0299-364140

• VVV Volendam, Zeestraat 37, te Volendam, tel. 0299-363747

• Karels Souvenirs, Haven 68, te Volendam, tel. 0299-363706

• De Stunt, De Stient 12 A te Volendam, tel. 0299-361395

• G. Dijkgraaf-Silven, C. Teenxstraat 25, Edam. Tel. 0299-361810