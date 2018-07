Oproep: Mooiste maan

Ondanks dat de omstandigheden niet ideaal waren kon men afgelopen vrijdagavond een prachtige bloedrode maan aan de hemel zien staan. Het prachtige natuurverschijnsel trok veel bekijks op diverse plekken in de gemeente. Veel aanschouwers keken met het blote oog of telescoop naar de maanverduistering. Ook voor fotografen was het een unieke kans.

Door nevel was de bloedmaan op veel plaatsen in het hele land moeilijk te zien, toch zijn er genoeg foto's geschoten.

Wij doen hierbij een oproep aan de fotografen. Stuur je mooiste foto in van de bloedmaan. De mooiste inzending krijgt een prominente plek in de Nivo van komende woensdag.