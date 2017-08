Parkeerterrein achter de Schepenmakersdijk

Achter het vergadercentrum van de gemeente en de voormalige panden van het HHNK aan de Schepenmakersdijk in Edam is een parkeerterrein aangelegd. In deze tot enkele jaren geleden in gebruik zijnde panden worden of zijn inmiddels woonappartementen gevestigd.

Voor de bewoners is een parkeerplaats gecreëerd achter deze woningen. Vanaf de Zuidervesting heeft men zicht op dit parkeerterrein. De aanleg van het terrein werd een tijd vertraagd, doordat bij graafwerkzaamheden een deel van de oude stadsmuur van Edam in zicht kwam.

Hierdoor was een afvoerbuis geboord. De schade aan de monumentale muurdelen moest hersteld worden door de aannemer en de muur is nu weer met een laag grondaarde bedekt.