Parlevliet & Van der Plas (P&P) neemt aandeel in Platvis Holland B.V.

P&P, actief in de pelagische, bodem- en tonijnvisserij en visverwerking, heeft per 19 augustus 2019 een belang genomen in de Volendammer onderneming Platvis Holland B.V. De huidige activiteiten van Platvis Holland B.V. zullen worden voortgezet op haar huidige locatie in Edam alleen nu in gezamenlijkheid met P&P.

Platvis is begonnen als een lokale fileerder van schol in Volendam en heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaande producent van alle platvissoorten. Daarnaast heeft Platvis zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de productie van diepvriesvisconcepten met een grote variëteit aan smaken en panades. Platvis is daarmee uitgegroeid tot een Europese speler die haar producten levert aan de grote retailers en restaurantketens in Europa.

Om echter meer verdieping aan haar productenportefeuille te kunnen geven, nieuwe activiteiten op te starten alsmede een nog grotere markt te kunnen bedienen bleek de aansluiting bij een grotere partij noodzakelijk om dit doel te kunnen bereiken. Dit beeld past volledig in de sterke consolidatie die op dit moment plaatsvindt in de Europese Seafood markt.

P&P zal haar bestaande activiteiten op het vlak van platvis daar waar zinnig integreren in de nieuwe samenwerking teneinde voor alle partijen een win-win te creëren.

P&P en Platvis hebben tevens om hun ambities kracht bij te zetten Nordpesca Europe N.V. overgenomen en dit zal verder opereren onder de naam Nordpesca Holland B.V. Dit van oorsprong Belgische bedrijf wordt naar Nederland overgebracht in het voormalige bedrijf van Van de Gruiter en valt nu binnen de groep van Platvis Holland B.V. Wij geloven dat de toevoeging van Nordpesca onze positie op de versmarkt in Europa verder zal verbeteren en vergroten.