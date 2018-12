Participatieverklaring ondertekend door 19 vergunninghouders uit Syrië

Donderdagmiddag ontving wethouder Vincent Tuijp in de Raadszaal aan de Schepenmakersdijk te Edam 19 vergunninghouders uit Syrië die in alle kernen van onze gemeente woonachtig zijn. Voor de nieuwe Nederlanders is het vanaf 1 oktober 2017 verplicht om een inburgeringscursus te volgen. De 19 Syriërs hebben met goed gevolg een workshop Nederlandse kernwaarden en normen gevolgd.

In de Raadszaal werden door de wethouder hiervoor certificaten en bloemen overhandigd aan de geslaagden. Tevens werd door hen een participatieverklaring ondertekend. Na deze feestelijke bijeenkomst was er in de kantine van het Vergadercentrum nog een samenzijn, waarbij door de Syriërs uit dankbaarheid heerlijke specialiteiten en lekkernijen aangeboden werden.