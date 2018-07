Participatieverklaring uitgereikt aan vijftien buitenlandse deelnemers

In de Raadzaal aan de Schepenmakersdijk te Edam kon wethouder Vincent Tuijp donderdagmiddag aan 15 buitenlandse deelnemers het diploma behorende bij de Participatieverklaring uitreiken.

Aan deze cursus, die 4 halve dagen duurt, heeft een groep van 20 Syriërs deelgenomen en zij wisten allen te slagen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in het Vergadercentrum werden de diploma’s uitgereikt. Naast een diploma kregen de 15 aanwezige geslaagden een bos bloemen en een gemeente-ballpoint aangeboden. De uitreiking vond plaats in “Het huis van de democratie: De Raadzaal”, zoals de wethouder dit noemde. Het behalen van de Participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Hierin leren de deelnemers de kernwaarden en normen die in Nederland gelden over gelijkheid, vrijheid, participatie en solidariteit.