Specialiste verhuist naar Body Results

Perfectionist in Permanente Make-Up

Mijn naam is Esther Tol, oprichtster van E-Cosmetics by Esther. Ik ben gespecialiseerd in permanente make-up, ook wel PMU genoemd. Dankzij PMU bent u dag en nacht verzorgd, zonder dat u make-up nodig heeft. Met PMU helpt u de natuur een handje.

Na mijn opleiding als allround schoonheidsspecialiste, wilde ik me graag verder specialiseren in visagie en permanente make-up. Ik ben vervolgens naar Parijs gegaan, waar ik de Internationale Privé Academie Jean Fleurimon heb afgesloten met een diploma als International Make Up Artist.

Als perfectionist zoek ik altijd naar manieren om nóg beter te worden. Daarom ben ik mijzelf gaan specialiseren in permanente make-up. Sinds ik daarin een privé opleiding met een diploma heb afgesloten, ben ik fulltime actief onder de naam E-Cosmetics by Esther.

Het is voor een permanente make-up specialiste een pré, om ook een visagie opleiding te hebben gevolgd. De symmetrie en make-up knowhow spelen namelijk een essentiële rol.

Mijn liefde voor mooie huidverzorgingsproducten, is na mijn carrière in de parfumeriebranche altijd gebleven.

En daarom is E-Cosmetics onlangs uitgebreid met het prachtige merk Jean D’Arcel, waar ik heel enthousiast over ben. Een Frans merk met 55 jaar ervaring, expertise en succes, waar ik graag iedereen mee kennis wil laten maken.

Ik behandel iedere klant, op die manier zoals ik zelf graag behandeld wil worden. En geef veel persoonlijke aandacht. Tijdens het intakegesprek, onder het genot van een kopje koffie of thee, bespreken we uitgebreid de wensen en verwachtingen. Ook geef ik daarbij mijn persoonlijke- en deskundige advies.

Uiteraard werk ik met GGD-goedgekeurde apparatuur en pigmenten. Mijn praktijk is aangesloten bij de GGD en ik werk volgens de verplicht gestelde hygiëne richtlijnen van het LCHV.

Voor een vrijblijvend advies op het gebied van PMU, make-up, of huidverzorging van Jean D’Arcel, kunt u mij altijd appen, bellen of mailen.

• Telefoonnummer: 06-46217292

• E-mail: info@e-cosmeticsbyesther.nl

E-Cosmetics krijgt binnenkort een eigen webshop. Daar wordt achter de schermen druk aan gewerkt.

Via de webshop kunnen alle producten besteld worden van Jean D’Arcel. Gratis thuisbezorgd binnen Edam-Volendam.

Wilt u op de hoogte blijven van:

• Speciale acties en prijsvragen.

• Al het nieuws rondom E-Cosmetics en Jean D’Arcel.

• Tips and tricks op make-up gebied.

• Antwoorden op vragen uit de salon.

• De mooiste Jean D’Arcel huidverzorgingsproducten voor dames en heren.

Schrijft dan snel in via: https://www.e-cosmeticsbyesther.nl/inschrijven-nieuwsbrief/

Tot gauw bij Body Results!