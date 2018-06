Pianowandeling om niet te missen

Weinig Volendammers kennen het fenomeen, maar de vijftiende Pianowandeling wordt er één om niet missen. Vanwege het jubileum wordt het een hele speciale editie. Zondag 27 mei om 12.00 uur wordt gestart bij het Stadhuis met een ‘Vliegende Vleugel’, die tijdens de rit naar de Grote Kerk bespeeld zal worden.

Alle bezoekers zullen worden uitgenodigd met de vleugel mee te lopen naar de Grote Kerk, waar het openingsconcert, dat om 12.30 uur begin, zal plaatsvinden. Dan zal de bekende fadozangeres Daisy Correia optreden, met aan de piano Frank Keijzer en Antonio Costa op de gitaar.

Van 13.30 tot 16.00 uur wordt het een muzikaal Edam zonder weerga: meer dan vijftig pianisten spelen, al dan niet begeleid door andere muziekinstrumenten of zangers, op 24 monumentale locaties.

Om 16.30 uur begint het slotconcert in de Grote Kerk:

• Prelude door David Kooi (9 jaar)

• Vocaal Intermezzo door Ronald Willemsen (bariton) en Agnes Kauffman (piano)

• Slotconcert op twee concertvleugels: Aidan Mikdad en Ramon van Engelenhoven spelen onder meer het dubbel concert van Poulenc. Aidan en Ramon hebben al diverse prijzen gewonnen. De organisatie is dan ook erg trots dat zij tijdens het slotconcert zullen optreden.