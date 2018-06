PianoWandeling trok honderden belangstellenden aan

Voor het 15e achtereenvolgende jaar werd door Stichting Piano Edam afgelopen zondag weer de PianoWandeling georganiseerd. Een mooiere dag had niet gekozen kunnen worden, want het was stralend mooi weer. De PianoWandeling trok een record aantal bezoekers aan. Het was dan ook een gezellige drukte in het centrum van Edam waar men op liefst 24 locaties gratis optredens van pianisten, zangers/zangeressen en muzikanten bij kon wonen. Om 12.00 uur ging de PianoWandeling van start.