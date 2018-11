Piet Paulusma kondigde het weer aan bij start Sint Maartenoptocht in Edam

Het Damplein in Edam stroomde zondag voor 17.30 uur vol met kinderen en ouders voor de jaarlijkse Sint Maartenoptocht. Veel kinderen hadden verlichte lampionnen mee voor deze rondgang door het centrum van Edam, waar verschillende gevels sfeervol verlicht waren. De stoet, met voorop Sint Maarten, vertrok enkele minuten later, want de bekende weerman van SBS6, Piet Paulusma, was naar Edam gekomen om vanaf het Damplein zijn weerpraatje te houden.