Pinautomaat in de Baanstraat

Aan de grote wens, voor een extra pinautomaat in het centrum van Edam, wordt gehoor gegeven. Daarvoor is door de gemeente op het parkeerterrein aan de Baanstraat een wit gebouwtje neergezet, waarin de pinautomaat geplaatst kan worden.

De omwonenden zijn er niet blij mee, want ze vinden het witte gebouwtje foeilelijk en het belemmert het uitzicht. Ook de Vereniging Oud Edam heeft vragen gesteld over dit witte gebouwtje, met name over de veiligheid, het stedenschoon en woongenot.

Tevens is men bezorgd over een eventuele plofkraak. Het witte pingebouwtje staat vlak naast een elektriciteitshuisje en niet ver van de woningen in de Baanstraat. Volgens de gemeente is het de enige geschikte locatie voor een pinautomaat in het centrum van Edam.