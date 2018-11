Prachtige Sinterklaasintocht in Edam

Zondagmiddag om 14.00 uur was het bij de Kettingbrug en langs de Nieuwehaven in Edam een drukte van belang. Langs de kade stonden honderden kinderen en hun ouders vanwege de intocht van Sint Nicolaas. Door de Pepernotenband werden gezellige deuntjes gespeeld en ook de Drumband Edam liep al spelend langs de haven. Voorafgegaan door de Kanopieten, kwam de Pakjesboot binnenvaren, met voorop de Kaaskapel in een bootje.