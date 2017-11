Primeurs tijdens Najaarswijnproeverij Victory Wines

Zondagmiddag vond in de Lutherse Kerk (De Swaen) aan de Voorhaven te Edam een Najaarsproeverij plaats georganiseerd door vinoloog Peter Jansen van Victory Wines. Voor de wijnliefhebbers waren er drie primeurs voor Nederland.

Importeur Victory Wines introduceerde deze middag Weingut Matthias Gaul, winnaar van de Deutsche Rotwein Preis in 2015 en 2017. Dus de beste rode wijn van Duitsland. Verder was er de introductie van Wijn-Kisten en Winzersnack op deze Najaarsproeverij. Het concept van de Wijn-Kisten is bedacht door wijnjournalist Karl-Heinz Behrens.

Verder was er de primeur van Winzersnack. Pikant gekruide cashew-noten en amandelen als heerlijke begeleiding bij wijn.