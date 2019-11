PvdA steekt leraren hart onder de riem

Op 6 november gaan de leraren staken. De PvdA Edam-Volendam staat pal achter de leraren en deelde in de aanloop naar de staking taartjes in de vorm van een hart uit bij een aantal scholen.

Fractievoorzitter Pim Bliek en burgerraadslid Max Slotboom vinden het belangrijk dat de leraren steun krijgen voor hun actie: “De mensen die in het onderwijs werken zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor onze kinderen. Zij verdienen beter en het is goed dat ze daar weer de straat voor op gaan. Het wordt tijd dat het kabinet eindelijk luistert naar de leraren, ouders en kinderen.”

Dinsdagmorgen bracht Max Slotboom een bezoek aan de Sint Vincentiusschool in de Meidoornstraat en overhandigde aan directeur Evert Kroon de PvdA-Hartentaart.